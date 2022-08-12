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Esenyurt'ta velayeti anneye verilen bebeğini kaçıran baba kamerada

Esenyurt'ta velayeti anneye verilen bebeğini kaçıran baba kamerada

Bir süre önce boşanan çiftin bebeği, mahkeme kararıyla anneye verildi. Bu durumu hazmedemeyen öfkeli baba, bebeğini takip etti ve hastane çıkışı eski eşinin önünü keserek bebeğini kaçırdı.