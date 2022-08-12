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    Esenyurt'ta velayeti anneye verilen bebeğini kaçıran baba kamerada

    Bir süre önce boşanan çiftin bebeği, mahkeme kararıyla anneye verildi. Bu durumu hazmedemeyen öfkeli baba, bebeğini takip etti ve hastane çıkışı eski eşinin önünü keserek bebeğini kaçırdı.
    • 12.08.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 11:32
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    Esenyurt'ta velayeti anneye verilen bebeğini kaçıran baba kamerada

    İstanbul Esenyurt’ta yaşayan bir çift, kısa süre önce boşandı.

    Mahkeme kararıyla çiftin bebeklerinin velayeti anneye verildi.

    Bu duruma öfkelenen öfkeli baba, bir akşam çocuğunun hastaneye götürülmesini fırsat bildi.

    Çocuğunu kaçırdı

    Bir süre hastane bahçesinde gizlice bekleyen şahıs, dışarı çıktığını gördüğü çocuğunu zorla alarak kaçtı.

    Bunun üzerine korku dolu anlar yaşayan genç kadın, çığlık atarak güvenlik güçlerinden yardım istedi.

    Esenyurt'ta velayeti anneye verilen bebeği kaçıran baba kamerada VİDEO

    Esenyurt ta velayeti anneye verilen bebeğini kaçıran baba kamerada #1

    Uzun süre direndi

    Görevliler, kısa sürede genç babayı yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.

    Ekiplerin ısrarına rağmen çocuğunu kucağından bırakmayan adam, uzun süre direndi.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın aktarımına göre; bu sırada öfke krizi geçiren genç kadının çığlıkları ve o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt ta velayeti anneye verilen bebeğini kaçıran baba kamerada #2

    Esenyurt ta velayeti anneye verilen bebeğini kaçıran baba kamerada #3


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