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- Esenyurt'ta velayeti anneye verilen bebeğini kaçıran baba kamerada
Esenyurt'ta velayeti anneye verilen bebeğini kaçıran baba kamerada
- 12.08.2022 - 11:25
- Güncelleme : 12.08.2022 - 11:32
İstanbul Esenyurt’ta yaşayan bir çift, kısa süre önce boşandı.
Mahkeme kararıyla çiftin bebeklerinin velayeti anneye verildi.
Bu duruma öfkelenen öfkeli baba, bir akşam çocuğunun hastaneye götürülmesini fırsat bildi.
Çocuğunu kaçırdı
Bir süre hastane bahçesinde gizlice bekleyen şahıs, dışarı çıktığını gördüğü çocuğunu zorla alarak kaçtı.
Bunun üzerine korku dolu anlar yaşayan genç kadın, çığlık atarak güvenlik güçlerinden yardım istedi.
Esenyurt'ta velayeti anneye verilen bebeği kaçıran baba kamerada VİDEO
Uzun süre direndi
Görevliler, kısa sürede genç babayı yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.
Ekiplerin ısrarına rağmen çocuğunu kucağından bırakmayan adam, uzun süre direndi.
O anlar kaydedildi
İHA'nın aktarımına göre; bu sırada öfke krizi geçiren genç kadının çığlıkları ve o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.