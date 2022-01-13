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    Esenyurt’ta yabancı müşteri ile taksi şoförü arasında tartışma

    Yabancı uyruklu yolcu, taksimetrede yazan ücreti gereğinden fazla bulunca, ödemeyi reddetti. Taksi şoförü, tartışma anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 10:55
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    Esenyurt’ta yabancı müşteri ile taksi şoförü arasında tartışma

    İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, yabancı uyruklu bir şahıs bindiği takside, taksimetrede yazan ücretin gereğinden fazla olduğunu ileri sürerek ödemek istemedi.

    Taksi şoförü, yolcuya fiyat tarifelerinin zamlandığını anlatmaya çalışsa da kadın para ödemeyi reddetti. İkili arasında sözlü tartışma başladı.

    “TAKSİMETRE FİYATININ ZAMLANDIĞINI ANLATAMIYORUZ”

    Yaşananlara sinirlenen taksi şoförü, “Taksimetre fiyatının zamlandığını daha anlatamıyoruz.” diyerek yolcuya hakaret etmeye başladı.

    İkili arasında yaşanan o tartışma anları ise taksicinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt’ta yabancı müşteri ile taksi şoförü arasında tartışma VİDEO

    Esenyurt’ta yabancı müşteri ile taksi şoförü arasında tartışma #1

    Esenyurt’ta yabancı müşteri ile taksi şoförü arasında tartışma #2

    Esenyurt’ta yabancı müşteri ile taksi şoförü arasında tartışma #3


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