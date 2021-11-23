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    Esenyurt’ta yabancı uyruklu 2 grup, yol ortasında kavga etti

    Yabancı uyruklu 2 grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce, taraflar yol ortasında birbirlerine saldırdı. Şahısların o anları, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 23.11.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 09:59
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    Esenyurt’ta yabancı uyruklu 2 grup, yol ortasında kavga etti

    İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Yol ortasında devam eden olay ilerleyen dakikalarda hararetlenerek kavgaya dönüştü.

    TAŞ, TEKME VE SOPALAR İLE SALDIRDILAR

    Trafiğin akışına aldırmayan şahıslar, birbirlerine taş, tekme ve tokatlarla saldırdı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Yaşanan kavga anları, saniye saniye çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt’ta yabancı uyruklu 2 grup, yol ortasında kavga etti VİDEO

    Esenyurt’ta yabancı uyruklu 2 grup, yol ortasında kavga etti #1

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