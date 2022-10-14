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    Esenyurt’ta yabancı uyruklu genç, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

    İstanbul Esenyurt'ta 10 katlı binanın 6. katından düşen 27 yaşındaki yabancı uyruklu Ebraim Fofana yaşamını yitirdi.
    • 14.10.2022 - 07:37
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    Esenyurt’ta yabancı uyruklu genç, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

    Saat 00.00 sıralarında Esenyurt Akevler Mahallesi, 1075 Sokak üzerinde bulunan site içinde bulunan 10 katlı binanın 6’ıncı katından düşen yabancı uyruklu Ebraim Fofana, giriş katta bulunan cam korkuluğa çarparak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    İHA'Nın haberine göre; sağlık ekipleri 6’ncı kattan düşen Fofana’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ve polis ekipleri uzun süre binada ve çevresinde imcelemeler yaptı.

    Polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.

    Esenyurt’ta yabancı uyruklu genç, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti #1

    Esenyurt’ta yabancı uyruklu genç, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti #2

    Esenyurt’ta yabancı uyruklu genç, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti #3

    Esenyurt’ta yabancı uyruklu genç, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti #4


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