Esenyurt’ta yabancı uyruklu kadının sahte para oyununu dükkan sahibi bozdu

Sahte para ile alışveriş yapmak isteyen yabancı uyruklu kadının oyununu, dükkan sahibi Erol Ateş’in dikkati bozdu. Ateş’in polisi arayacağını belirtmesi üzerine, kadın olay yerinden kaçtı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayiine 19 Nisan Salı günü akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu kadın, aldığı ürünlerin ücretini ödemek için 200 lira verirken iş yeri sahibi Erol Ateş, paraya dokunduğunda gariplik olduğunu anladı.

Erol Ateş, makineden geçirince sahte olduğunu anladı. Ateş parayı makineden geçirdikten sonra kadına paranın sahte olduğunu söyledi.

Kadının, “Yıkandı, o yüzden.” diyerek uzattığı diğer para da sahte çıkınca Ateş, ikisinin üzerine sahtedir yazıp, polisi arayacağını söyledi.

DHA’nın haberine göre kadın, verdiği paraları alıp dükkandan kaçtı.

Yaşanan anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ateş'in kadından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

“Bana sürekli kafa karıştırıcı sorular sordu”

Dikkati sayesinde sahte para tuzağından kurtulan Erol Ateş, olayı şu ifadeler ile anlattı:

“Uzun süre alışveriş yaptı. Bu sırada, bana sürekli kafa karıştırıcı sorular sordu. Bunun fiyatı ne kadar, bu çok pahalı gibi şeyler söyledi. Ben bunun üzerine şüphelenmeye başladım.

Esenyurt’ta yabancı uyruklu kadının sahte para oyunun dükkan sahibi bozdu VİDEO



“Para, makineden de geçmedi”

Alışverişi bitince bana 200 lira para verdi. Parayı elime aldığımda anormallik olduğunu anladım. Sahte para okuma makinesine parayı soktum. Para, makineden de geçmedi. Ben, paranın sahte olduğunu söyledim. O müşteriye de kontrol etmesi için parayı verdim. O da eline alır almaz sahte olduğunu söyledi. Bunun üzerine para yıkanmış dedi. Çantasından tekrar 200 lira daha verdi. Onun da sahte olduğunu söyledim. Nasıl sahte olabilir, yıkandı ondan böyle demeye başladı. Ben iki paraya da sahte olduğunu belirtecek şekilde işaret koydum. Ben polisi arayacağımı söyledim. Ben öyle söyleyince, üzerine 'Sahte paradır' yazdığım paraları alıp dükkandan çıktı. Ben burada market işletiyorum.

Bizim marketçiler olarak bir sosyal medya grubumuz var. Ben görüntüleri orada da paylaştım. Onlar da bu kadının, yanında bir Türk vatandaş ile birlikte bir gün öncesinde oraya alışverişe gittiğini söylediler.”