Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs dövme yaptırmak isterken darbedildi

Yabancı uyruklu bir şahıs gittiği adresteki 7 yabancı uyruklu kişi tarafından darbedilerek, gabedildi. Şikayet üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler yakaladıkları 7 şüpheliden 6'sını tutukladı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, Fas uyruklu Muhammed Tammawi, dövme yaptırmak istersen canından oluyordu.

Tammawi, dövme yaptırmak için daha önceden tanımadığı Fas uyruklu bir şahsın evine gitti.

Dövme yaptırdıktan sonra telefonunun koyduğu yerde olmadığını fark eden Tammawi, odada bulunan iki şahıstan telefonunu istedi.

Tartışma bir anda büyüdü

Kendilerinin almadığını belirten şahıslar ile Tammawi, arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmaya ev arkadaşlarının da katılmasıyla, Tammawi, şahıslar tarafından darbedildi.

Bıçak darbesi aldı

Aldığı darbelerle baygınlık geçiren mağdur, uyandığında vücudunun birçok yerinde morluk ve kesikler olduğunu ve cebindeki parası ile saatinin de olmadığını fark etti.

Eve baskın düzenlendi

İHA'nın haberine göre, hemen evden çıkan Tammawi,, tercüman eşliğinde karakola giderek şikayetçi oldu.

Gelen şikayet üzerine harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, şahısları yakalamak için Tammawi'nin belirttiği adrese operasyon düzenledi.

7 şahıs gözaltına alındı

Yapılan çalışmada Nızar Mouauya, Rachıd Benchıkh, Anass Alaouı, Khalıd Dawahıdı, Lahs Nealas, Adil Raji, Adam Zquizaqai isimli Fas uyruklu 7 şahıs gözaltına alındı.

Verdikleri ifadede, darbettiklerini fakat gasbetmediklerini söylerken şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanarak Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.