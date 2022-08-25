Beklenen yağışların dün akşam itibarıyla etkili olması sonucu Esenyurt'ta sel oluştu. Sele kapılan çocuğun ve vatandaşların zor anları kameraya yansıdı.

Uyarılarla beklenen yağış, İstanbul'da kendini gösterdi.

Dün akşam saatlerinde gök gürültüsüyle başlayan yağışlar, bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirdi.

Yollar, caddeler göle dönerken, bazı İETT otobüslerini de su bastı.

Esenyurt'un Pınar Mahallesi'nde oluşan sel ise vatandaşlara zorluk çektirdi.

Akıntıya kapılan çocuğu kurtardılar

Dereye dönen yokuşta, 1'i çocuk 2 kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken, akıntıya kapıldı.

Akıntıya kapılan çocuk, bir süre sürüklendikten sonra park halindeki otomobile tutundu. Bir binanın altında bekleyen kişi ise çocuğu koşarak yakaladı.

Aynı yokuşta başka vaka

Yine aynı yerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın da sel sularına kapıldı. Yere düşen kadın, arabaya tutununca vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

O anlar kamerada

Yaşanan korku dolu anlar ise kameralara yansıdı.

Görüntüler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaları akıllara getirdi.

CHP Lideri, seçimlerden önce "İzmir'i, Aydın'ı nasıl yönetiyorsak, İstanbul'u da öyle yöneteceğiz. Geçmişte İstanbul'u nasıl yönettiysek Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz." ifadelerini kullanıyordu.

Esenyurt'ta yağış sele döndü: Vatandaşlar akıntıya kapıldı VİDEO







































