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- Esenyurt'ta yağmur nedeniyle rögar patladı, caddeler göle döndü
Esenyurt'ta yağmur nedeniyle rögar patladı, caddeler göle döndü
- 10.08.2022 - 08:43
- Güncelleme : 10.08.2022 - 09:17
Dün akşam saatlerinde AKOM tarafından, İstanbul'da sağanak yağışın etkili olacağı bilgisi paylaşıldı.
Gece saatlerinde başlayan yağmur bir süre sonra şiddetini artırdı.
Bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken Esenyurt'ta caddeler adeta göle döndü.
Cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına neden olan yağmur nedeniyle cadde ve ara sokaklar sular altında kaldı.
Öte yandan köprü altları da sel sularıyla dolup taştı.
Esenyurt'ta yağmur nedeniyle rögar patladı, caddeler göle döndü VİDEO
Araçlar ilerlemekte zorlandı
İş yerlerine arabayla gitmek isteyen vatandaşların da sel suları ile dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
O anlar kaydedildi
İHA'nın aktarımına göre; patlayan rögardan fışkıran sular trafiğin de durmasına neden oldu.
O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.