Kentte 2 gün sürmesi düşünülen yağmur gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Sağanak yağmurla birlikte caddelerde su taşkınları yaşandı. O anlar kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde AKOM tarafından, İstanbul'da sağanak yağışın etkili olacağı bilgisi paylaşıldı.

Gece saatlerinde başlayan yağmur bir süre sonra şiddetini artırdı.

Bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken Esenyurt'ta caddeler adeta göle döndü.

Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına neden olan yağmur nedeniyle cadde ve ara sokaklar sular altında kaldı.

Öte yandan köprü altları da sel sularıyla dolup taştı.

Esenyurt'ta yağmur nedeniyle rögar patladı, caddeler göle döndü VİDEO

Araçlar ilerlemekte zorlandı

İş yerlerine arabayla gitmek isteyen vatandaşların da sel suları ile dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

O anlar kaydedildi

İHA'nın aktarımına göre; patlayan rögardan fışkıran sular trafiğin de durmasına neden oldu.

O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.