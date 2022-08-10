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    Esenyurt'ta yağmur nedeniyle rögar patladı, caddeler göle döndü

    Kentte 2 gün sürmesi düşünülen yağmur gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Sağanak yağmurla birlikte caddelerde su taşkınları yaşandı. O anlar kaydedildi.
    • 10.08.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 09:17
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    Esenyurt'ta yağmur nedeniyle rögar patladı, caddeler göle döndü

    Dün akşam saatlerinde AKOM tarafından, İstanbul'da sağanak yağışın etkili olacağı bilgisi paylaşıldı.

    Gece saatlerinde başlayan yağmur bir süre sonra şiddetini artırdı.

    Bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken Esenyurt'ta caddeler adeta göle döndü.

    Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

    Kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına neden olan yağmur nedeniyle cadde ve ara sokaklar sular altında kaldı.

    Öte yandan köprü altları da sel sularıyla dolup taştı.

    Esenyurt'ta yağmur nedeniyle rögar patladı, caddeler göle döndü VİDEO

    Araçlar ilerlemekte zorlandı

    İş yerlerine arabayla gitmek isteyen vatandaşların da sel suları ile dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın aktarımına göre; patlayan rögardan fışkıran sular trafiğin de durmasına neden oldu.

    O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt ta yağmur nedeniyle rögar patladı, caddeler göle döndü #1

    Esenyurt ta yağmur nedeniyle rögar patladı, caddeler göle döndü #2


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