- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenyurt'ta yangın: Vatandaş kurtarılmayı bekliyor
Esenyurt'ta yangın: Vatandaş kurtarılmayı bekliyor
18 katlı binada çıkan yangın sonucunda, site sakinleri pencere ve balkonda mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için mücadelelerine başladı.
- DHA
- 29.12.2021 - 15:53
- Güncelleme : 29.12.2021 - 16:00
Esenyurt'ta bulunan 18 katlı binanın üst katlarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
BALKON VE CAMLARDA MAHSUR KALDILAR
Binadan yükselen alevlerden etkilenen apartman sakinleri, camlara çıkarak mahsur kaldı.
Pencere ve balkona çıkan vatandaşlar, ekiplerden gelecek yarımları bekledi.
İTFAİYE ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, mahsur kalanları kurtarmak adına yoğun çalışmalarını başlattı.
Esenyurt'ta yangın: Vatandaş kurtarılmayı bekliyor VİDEO