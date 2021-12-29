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    Esenyurt'ta yangın: Vatandaş kurtarılmayı bekliyor

    18 katlı binada çıkan yangın sonucunda, site sakinleri pencere ve balkonda mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için mücadelelerine başladı.
    • DHA
    • 29.12.2021 - 15:53
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 16:00
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    Esenyurt'ta yangın: Vatandaş kurtarılmayı bekliyor

    Esenyurt'ta bulunan 18 katlı binanın üst katlarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    BALKON VE CAMLARDA MAHSUR KALDILAR

    Binadan yükselen alevlerden etkilenen apartman sakinleri, camlara çıkarak mahsur kaldı.

    Pencere ve balkona çıkan vatandaşlar, ekiplerden gelecek yarımları bekledi.

    İTFAİYE ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, mahsur kalanları kurtarmak adına yoğun çalışmalarını başlattı.

    Esenyurt'ta yangın: Vatandaş kurtarılmayı bekliyor VİDEO

    Esenyurt ta yangın: Vatandaş kurtarılmayı bekliyor #1

    Esenyurt ta yangın: Vatandaş kurtarılmayı bekliyor #2

    Esenyurt ta yangın: Vatandaş kurtarılmayı bekliyor #3

    Esenyurt ta yangın: Vatandaş kurtarılmayı bekliyor #4

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