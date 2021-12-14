Esenyurt'ta yangında anne ve bir çocuğun kurtarılma anı

Esenyurt'ta yangında anne ve bir çocuğun kurtarılma anı

4 katlı binada çıkan yangından son anda kurtarılan anne ve bir çocuğu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadın ve çocuğun kurtarılma anı kameraya yansıdı.

İstanbul Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı 887. Sokak’taki binanın bodrum katında bulunan dairede elektrikli sobadan kaynaklanan yangın çıktı.

Bodrum katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ANNE KENDİNİ DIŞARI ATTI, BİR ÇOCUĞU VATANDAŞLAR KURTARDI

Bu sırada yangın çıkan dairede yaşayan bir kadın kendisini güçlükle dışarıya atarken, bir çocuğunu da vatandaşlar kurtardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bodrum kattaki yangına müdahale etti. İçeride kalan 4 çocuk ise yaşamını yitirdi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan yangında annenin ve bir çocuğunun mahalleli tarafından evden çıkarılması, bir komşularının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta yangında anne ve bir çocuğun kurtarılma anı