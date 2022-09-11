Esenyurt'ta yasak aşk iddiası: Mahalle savaş alanına döndü

Amcasının eşiyle birlikte olduğunu öğrendiği kuzenin şantaj yapan şahıs, daha fazla para alamayınca olay çıktı. Aileden 5 kişinin daha katıldığı olay satırlı kavgaya döndü.

İstanbul Esenyurt'un Hürriyet Mahallesi'nde silah sesleri yükseldi.

Recep A. isimli şahıs, kuzeni Adem A.'nın amcasının eşiyle yasak ilişki yaşadığını öğrendi.

Kuzenine şantaj yapan Recep A., daha fazla para talebine olumsuz yanıt alınca tartışma başladı.

Diğer aile üyelerine de yansıyan olay, satır ve bir kurusıkı tabancanın kullanıldığı sokak kavgasına dönüştü.

10 bin TL istedi

İfadeye götürülen şahıslar tarafından, Recep A.'nin amcasının eşiyle yasak ilişki yaşadığını öğrendiği kuzeni Adem A.'ya şantaj yaparak 10 bin TL aldığı, daha fazla para isteyince ikili arasında gerginlik yaşandığı anlatıldı.

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'Namus meselesi' diye bağırdı

Recep A. yasak ilişkiyi abisi Hasan A.'ya anlattı. Ruhsatsız tabancası ve satırla Adem A.'nın evinin bulunduğu sokağa gelen Hasan A., 'namus meselesi' diye bağırdı.

Bu sırada oğlu Dursun A. ile birlikte sokağa inen Adem A., Hasan A.'yı darbetti. Abisine saldırıldığını öğrenen Recep A. da kurusıkı tabancayla ateş ederek kavgaya dahil oldu.

1 kişi adliyeye gönderildi

Çevik kuvvet ekiplerinin sevk edildiği olayda, taraflar gözaltına alındı. Karakolda ifadeleri alınan 2'si kadın 5 kişi serbest bırakılırken, Hasan A., adliyeye sevk edildi.











