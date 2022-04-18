Haberler

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt’ta yaşlı kadın eline demir sopa aldı, hırsızları korkuttu

Esenyurt’ta yaşlı kadın eline demir sopa aldı, hırsızları korkuttu

Binalara girerek sineklik çalan iki hırsız, sert kayaya çarptı. Yaşlı bir kadın, eline aldığı demir parçasıyla hırsızları korkutmaya çalıştı ancak yine de çalmalarına engel olamadı.