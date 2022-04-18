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    Esenyurt’ta yaşlı kadın eline demir sopa aldı, hırsızları korkuttu

    Binalara girerek sineklik çalan iki hırsız, sert kayaya çarptı. Yaşlı bir kadın, eline aldığı demir parçasıyla hırsızları korkutmaya çalıştı ancak yine de çalmalarına engel olamadı.
    • 18.04.2022 - 12:38
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    Esenyurt’ta yaşlı kadın eline demir sopa aldı, hırsızları korkuttu

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi’ndeki apartmanlara girerek sineklikleri çalan iki hırsız, dün öğle saatlerinde bina sakini yaşlı kadına yakalandı.

    Hemen durumu polis ekipleri haber veren kadın, hırsızların kaçmaması içinde eline aldığı demir parçası ile sineklikleri korumaya başladı.

    Bir süre yaklaşamasalar da çaldılar

    İHA'nın haberine göre bir süre çaldıkları malzemelerin yanına yaklaşamayan hırsızlar, önce oyaladıkları kadının elinden demir parçasını, ardından ise parçaladıkları sineklik demirlerini alarak kayıplara karıştı.

    Yaşanan o hırsızlık anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu saniye saniye yansıdı.

    Esenyurt’ta yaşlı kadın eline demir sopa aldı, hırsızları korkuttu #1


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