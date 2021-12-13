Esenyurt'ta yemeği geciken müşteri döner bıçağıyla saldırdı

Kebapçı dükkanında ciğer sipariş eden kadın, siparişi gecikince içeriden döner bıçağı alarak tehditler savurdu.

Esenyurt’ta bulunan kebapçıda ciğer sipariş eden kadın, siparişinin gecikmesiyle dehşet saçtı.

"DÜKKANINIZI BAŞINIZA YIKARIM"

Mekan sahibi ile tartışmaya başlayan kadın, içeriden döner bıçağını alarak “Dükkanınızı başınıza yıkarım” tehditleri savurdu.

Zorlukla sakinleştirilen kadın, mekandan uzaklaştırıldı.

Olaydan yaklaşık bir saat sonra ise kimliği belirlenemeyen bir şahıs, dükkanın önüne gelerek camları taşlamaya başladı.

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"DÖNER BIÇAĞI İLE ÜZERİMİZE GELDİ"

Yaşanan olayı anlatan işyeri sahibi İsmet Erzen, “Bir kadın müşteri dükkana geldi ve ciğer sipariş etti. Siparişin hazırlanma süresi var yaklaşık 10- 15 dakika sürüyor. Tam siparişin çıktığı esnada kadın birden ayağa kalkarak bağırmaya başladı. ‘Ben bir saattir sipariş bekliyorum, nedir bu rezalet’ dedi. Ben siparişinin çıktığını söyleyerek sakin olmasını söyledim. Kadın öfke ile siparişi istemediğini söyleyince ben de sinirlenerek ‘Neden istemediğin şeyin siparişini veriyorsun’ diyerek bağırdım. Tabii kadın o sırada küfürler etmeye başladı, dolabı yumrukladı. İçeriye girerek döner bıçağını aldı ve bizi tehdit etmeye başladı. ‘Siz kimsiniz bana bağırıyorsunuz, sizi keseceğim” diyerek döner bıçağı ile üzerimize geldi.





"ABİLERİM DÜKKANINIZI BAŞINIZA YIKACAK"

Kadını sakinleştirmeye çalıştık ve o sırada baygınlık geçirdi. Ayıldığında ise birilerine konum attı. ‘Abilerim şimdi Kasımpaşa’dan gelecek, dükkanınızı başınıza yıkacak’ gibi şeyler söyledi ve dükkandan gitti. Yani biz ne yaptık bilmiyorum. Sadece hizmet etmeye çalıştık, insan gibi davrandık bize böyle mi davranman gerekiyordu.” dedi