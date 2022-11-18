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    Esenyurt’ta, yol ortasında kavga anları kamerada

    Gece saatlerinde bir grup genç tarafından darbedilen şahıs, olayı yaralı atlattı. Şahsın darbedilme anları, saniye saniye kameraya yansıdı.
    • 18.11.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 13:08
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    Esenyurt’ta, yol ortasında kavga anları kamerada

    İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Doğan Araslı Bulvarı'nda, dün gece saatlerinde bir kişi, yol ortasında bir grup genç tarafından bilinmeyen bir nedenle darbedildi.

    Yerde kalan şahıs, gençler tarafından dakikalarca tekmelendi.

    Olay anları kamerada

    O anlar, çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. DHA’nın haberine göre; çevredekilerin yanlarına doğru geldiğini gören gençler olay yerinden hızla ayrıldı.

    Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gençlerin saldırısına uğrayan şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Esenyurt’ta, yol ortasında kavga anları kamerada ViDEO

    Esenyurt’ta, yol ortasında kavga anları kamerada #1

    Esenyurt’ta, yol ortasında kavga anları kamerada #2

    Esenyurt’ta, yol ortasında kavga anları kamerada #3


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