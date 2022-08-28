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    Esenyurt'ta yol verme kavgası: 2 kişinin bacaklarına sıktı

    Bir otelin önünde yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Bu sırada araçtan inen öfkeli sürücü, diğer aracın içinde bulunan 2 yabancı uyruklu kişiyi bacaklarından vurdu.
    • 28.08.2022 - 16:39
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    Esenyurt'ta yol verme kavgası: 2 kişinin bacaklarına sıktı

    İstanbul Esenyurt'ta a yol verme kavgası tehlikeli boyuta ulaştı.

    Koza Mahallesi'nde bulunan bir otelin önünde yaşanan olayda, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

    Aracından inip kurşun yağdırdı

    Tartışma büyüyünce, araçtan inen bir kişi, 34 ZG 4997 plakalı araba içindeki yabancı uyruklu iki kişiyi silahla bacaklarından vurdu.

    Yaralı tedavi altına alındı

    Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    Esenyurt ta yol verme kavgası: 2 kişinin bacaklarına sıktı #1

    Esenyurt ta yol verme kavgası: 2 kişinin bacaklarına sıktı #2

    Esenyurt ta yol verme kavgası: 2 kişinin bacaklarına sıktı #3

    Esenyurt ta yol verme kavgası: 2 kişinin bacaklarına sıktı #4


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