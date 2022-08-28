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Esenyurt'ta yol verme kavgası: 2 kişinin bacaklarına sıktı

Esenyurt'ta yol verme kavgası: 2 kişinin bacaklarına sıktı

Bir otelin önünde yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Bu sırada araçtan inen öfkeli sürücü, diğer aracın içinde bulunan 2 yabancı uyruklu kişiyi bacaklarından vurdu.