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Esenyurt’ta yol verme kavgası: Çocuk 'baba' diyerek ağladı

Esenyurt’ta yol verme kavgası: Çocuk 'baba' diyerek ağladı

Yol verme kavgasında sürücüler araçlarından inerek birbirlerine saldırırken, bir çocuk o anlarda korkusundan "baba" diyerek ağladı. O anlar ise kameraya yansıdı.