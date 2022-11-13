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- Esenyurt’ta yol verme kavgası: Çocuk 'baba' diyerek ağladı
Esenyurt’ta yol verme kavgası: Çocuk 'baba' diyerek ağladı
Yol verme kavgasında sürücüler araçlarından inerek birbirlerine saldırırken, bir çocuk o anlarda korkusundan "baba" diyerek ağladı. O anlar ise kameraya yansıdı.
- 13.11.2022 - 14:14
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi’nde, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Tekme ve tokatlar havada uçuştu
İHA'nın haberine göre; kavgada sürücüler, birbirlerine tekmelerle ve tokatlarla saldırdı.
Çocuk korkudan "baba" diye ağladı
Yaşanan o anlarda babasının kavga ettiğini gören bir çocuk ise korkusundan "baba" diye bağırıp ağlasa da kimse aldırmadı.
O anlar kaydedildi
Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son bulan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.