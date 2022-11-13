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    Esenyurt’ta yol verme kavgası: Çocuk 'baba' diyerek ağladı

    Yol verme kavgasında sürücüler araçlarından inerek birbirlerine saldırırken, bir çocuk o anlarda korkusundan "baba" diyerek ağladı. O anlar ise kameraya yansıdı.
    • 13.11.2022 - 14:14
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    Esenyurt’ta yol verme kavgası: Çocuk 'baba' diyerek ağladı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi’nde, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

    Tekme ve tokatlar havada uçuştu

    İHA'nın haberine göre; kavgada sürücüler, birbirlerine tekmelerle ve tokatlarla saldırdı.

    Çocuk korkudan "baba" diye ağladı

    Yaşanan o anlarda babasının kavga ettiğini gören bir çocuk ise korkusundan "baba" diye bağırıp ağlasa da kimse aldırmadı.

    O anlar kaydedildi

    Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son bulan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt’ta yol verme kavgası: Çocuk baba diyerek ağladı #1


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