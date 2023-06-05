Esenyurt'ta yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı: 'Özel aracın mı' Öğle saatlerinde sefer sırasında yolcu dolu araçta vatandaşlarla tartışma yaşayan otobüs şoförü gitmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine yolcular, “Senin özel aracın mı? Neden gitmiyorsun?” diyerek tepki gösterdi.

İHA

Otobüs seferlerinde sık sık tartışmalar yaşanıyor.

Kimi zaman şoför ile kimi zaman ise yolcular arasında gerilim oluyor.

Bu kez olayın adresi İstanbul.

Dün Esenyurt-Bahçeşehir arasında sefer yapan 146T otobüs hattında sesler yükseldi.

Bilinmeyen bir sebeple otobüs şoförü ile yolcular arasında tartışma çıktı.

"Özel aracın mı?"

Kısa sürede tartışmaya dönen olayda otobüs şoförü, aracı durdurarak gitmeyeceğini söyledi.

Bu durum üzerine daha da hararetlenen tartışmada yolcular, şoföre “Senin özel aracın mı? Neden gitmiyorsun?” diyerek tepki gösterdi.

Uzun süre daha devam eden tartışma anları ise otobüsteki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.