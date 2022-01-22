Yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişi, tırın altında kaldı. Talihsiz adam hayatını kaybederken, feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerindeki bir mağazadan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu Babajan Bazarol, dönüş yapmak isteyen B.H. yönetimindeki 27 EG 130 plakalı tırın altında kaldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yapmış olduğu incelemelerin ardından Babajan Bazarol’un cansız bedeni morga kaldırıldı.

Feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kaldı VİDEO



“BİZ İLK KAZA ANINDA ADAMIN BAYILDIĞINI SANDIK”

Kaza esnasında iş yerinin önünde duran ve kazayı gören Ertuğrul Çağlar, “Ben burada arkadaşımla muhabbet ederken tır normal şekilde dönüş yapıyordu. Vatandaş da karşıya geçmeye çalışıyordu. Tır şoförü görmedi ve normal güzergahında gidiyordu. Tır çarptı. Vefat eden kişiyi tanımıyorum. Ekiplerin incelemesi burada devam ediyor, savcı geldi. Biz ilk kaza anında adamın bayıldığını sandık ama vefat etmiş.” dedi.

“YAYA YOLUN ORTASINDAN YÜRÜYORDU”

Yine kaza anında olay yerinde olan Metin Karaca, “Karşı kaldırımdan orta göbeğin üzerine çıktı. Trafik kurallarına uymayarak yolun ortasından yürümeye başladı ve tır şoförüne yeşil ışık yandı, dönerken kendisini göremeyip üzerinden geçti. Yaya yolun ortasından yürüyordu, kaldırıma çıkmadı.” şeklinde konuştu.