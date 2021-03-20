Yokuş yukarı çıkan kamyonun yükü arka tarafa kayınca tekerlerinin üzerinde havaya kalktı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta yükünü sabitlemeyen kamyon sürücü kamyonuyla yokuş yukarı çıktığı sırada yükü kaydı.

TEKERLERİ HAVAYA KALKTI

Kasanın ön bölümünde bulunan yük en arkaya kayınca kamyon arka tekerleri üzerinde havaya kalktı.

Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan indi.

Kamyonun bulunduğu noktaya vinç çağrıldı. Yük indirilerek, kamyon normal haline getirildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntülerken, bir vatandaş "Hatalı mal yüklemenin sonu bu." diyerek duruma tepki gösterdi.

Esenyurt'ta yükü kayan kamyon şaha kalktı VİDEO

























