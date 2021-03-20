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    Esenyurt'ta yükü kayan kamyon şaha kalktı

    Yokuş yukarı çıkan kamyonun yükü arka tarafa kayınca tekerlerinin üzerinde havaya kalktı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • DHA
    • 20.03.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 09:14
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    Esenyurt'ta yükü kayan kamyon şaha kalktı

    İstanbul Esenyurt'ta yükünü sabitlemeyen kamyon sürücü kamyonuyla yokuş yukarı çıktığı sırada yükü kaydı.

    TEKERLERİ HAVAYA KALKTI

    Kasanın ön bölümünde bulunan yük en arkaya kayınca kamyon arka tekerleri üzerinde havaya kalktı.

    Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan indi.

    Kamyonun bulunduğu noktaya vinç çağrıldı. Yük indirilerek, kamyon normal haline getirildi.

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntülerken, bir vatandaş "Hatalı mal yüklemenin sonu bu." diyerek duruma tepki gösterdi.
    Esenyurt'ta yükü kayan kamyon şaha kalktı VİDEO


    Esenyurt ta yükü kayan kamyon şaha kalktı #1

    Esenyurt ta yükü kayan kamyon şaha kalktı #2

    Esenyurt ta yükü kayan kamyon şaha kalktı #3






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