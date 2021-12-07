Kaldırım işgali denetimi yapan zabıta ekipleri ile esnaf arasında çıkan saksı kavgası, bir vatandaş tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Esenyurt Esenkent Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, caddede kaldırım işgallerini denetlediği sırada kebapçı dükkanının önünde bulunan saksılara mevzuata aykırı olduğunu gerekçesiyle el koymak istedi.

SAKSI TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Saksıları vermemek için direnen kebapçı çalışanları ile zabıtalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Zabıta ve esnaf tekme ve yumruklarla bir süre kavga ettikten sonra araya giren vatandaşlar, kavganın büyümesine engel oldu.

O ANLAR KAMERADA

Kavgaya neden olan saksılar da dükkanın yan tarafında bulunan boş bir alana alındı.

Esnafla zabıtaların kavgasını, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Esenyurt'ta zabıta ve esnafın saksı kavgası VİDEO







