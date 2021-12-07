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    Esenyurt'ta zabıta ve esnafın saksı kavgası

    Kaldırım işgali denetimi yapan zabıta ekipleri ile esnaf arasında çıkan saksı kavgası, bir vatandaş tarafından kaydedildi.
    • DHA
    • 07.12.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 10:40
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    Esenyurt'ta zabıta ve esnafın saksı kavgası

    İstanbul'un Esenyurt Esenkent Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, caddede kaldırım işgallerini denetlediği sırada kebapçı dükkanının önünde bulunan saksılara mevzuata aykırı olduğunu gerekçesiyle el koymak istedi.

    SAKSI TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

    Saksıları vermemek için direnen kebapçı çalışanları ile zabıtalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    Zabıta ve esnaf tekme ve yumruklarla bir süre kavga ettikten sonra araya giren vatandaşlar, kavganın büyümesine engel oldu.

    O ANLAR KAMERADA

    Kavgaya neden olan saksılar da dükkanın yan tarafında bulunan boş bir alana alındı.

    Esnafla zabıtaların kavgasını, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    Esenyurt'ta zabıta ve esnafın saksı kavgası VİDEO

    Esenyurt ta zabıta ve esnafın saksı kavgası #1

    Esenyurt ta zabıta ve esnafın saksı kavgası #2

    Esenyurt ta zabıta ve esnafın saksı kavgası #3

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