Esenyurt’taki adamın kredi ödemesi için ayırdığı parayı çaldılar

Gezmek için Silivri'ye giden ailenin evden çıkmasını fırsat bilen 2 hırsız, ellerine çorap giyip, iz bırakmamak için Muhammed Gül isimli adamın kredi için ayırdığı 7 bin 500 lirasını çaldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Muhammed Gül, eşi ve 2 çocuğu ile Silivri’ye gitmek için yola çıktı.

Ardından Gül ailesinin çıktığını gören 2 hırsız da hemen apartmana girdi. 3’üncü kattaki daireyi bulan şahıslar, kapıyı kırarak içeri girdi.

İZ BIRAKMAMAK İÇİN ÇORAP GİYDİLER

Parmak izi bırakmamak için ellerine geçirdikleri çoraplarla değerli eşyaları arayan 2 hırsız, daha sonra bebek kamerasını fark etti.

Kameranın kayıtta olduğunu anlayan 2 şüpheliden biri, kameranın kablosunu söküp, televizyon ünitesinin arkasına attı.

Muhammed Gül’e ait 7 bin 500 lira nakit para ile çocuklara ait tableti çalan hırsızlar daha sonra evden ayrıldı.

EVİNE DÖNEN AİLE GÖZLERİNE İNANAMADI

Silivri’den evlerine dönen aile, karşılaştıkları manzara ile şoke oldu. İçeri girdiklerinde evin darmadağın edildiğini ve çocuklarına ait bazı oyuncakların da kırıldığını gören Muhammed Gül, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"KREDİ ÖDEMEM İÇİN AYIRDIĞIM 7 BİN 500 LİRAYI ÇALMIŞLAR"

Evinde yaşanan hırsızlığı anlatan Muhammed Gül, "Hırsızlar, büyük bir ihtimalle bizim çıktığımızı görüyor. Evden ikiz çocuklarım, eşim ve eşimin ablası ile beraber çıktık. Kalabalık çıktığımızı görünce, evin boşaldığından emin oluyorlar. Dönmediğimizi de görünce hırsızlık için girişime başlıyorlar. Yan dairelerin gözetleme deliklerini kapatıyorlar. Alt kilidi kırıyorlar, üst kilidi de bir şekilde kullanılmayacak hale getiriyorlar. Eve girdikten sonra her tarafı darmadağın etmişler. Kredi kartı ödemem için ayırdığım 7 bin 500 lira kadar nakit para, çocukların tabletini götürmüşler" dedi.

"HALA EVİ DÜZENLEME AŞAMASINDAYIZ"

Gül, "Hala evi düzenleme aşamasındayız. İşin en kötü yanı da oydu. Eve geldiğimizde kafamızdan aşağı kaynar su döküldü. İnanılmaz korktuk. Anlatılmaz, yaşanır gerçekten. Allah kimseye yaşatmasın. Çok kötüydü. Biz televizyonun da gittiğini düşündük. Fotoğraf makinesi ve daha değerli eşyalarımız da vardı. Çok şükür onlar gitmemiş" şeklinde konuştu.

























