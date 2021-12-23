Örnek Mahallesi'nde bir hırsız, apartmana girerek çocuk bisikleti ve pazar arabasını çaldı. Hırsızın rahat tavırları ve hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Esenyurt'un Örnek Mahallesi'nde apartmanın açık kapısından içeriye giren hırsız, inceleme yapmaya başladı.

Katları tek tek dolaşan hırsız, gözüne kestirdiği çocuk bisikleti ve pazar arabasını çalarak kayıplara karıştı.

Yaşanan hırsızlığı farkeden bina sakinleri ise kendilerince önlem almaya çalıştı.

"DİKKAT MAHALLEMİZDE HIRSIZ VAR"

Hırsızlık anlarından bazı karelerin fotoğrafını alan apartman sakinleri, apartman girişlerine “Dikkat mahallemizde hırsız var” yazılı afişler asarak çevredekileri uyardı.

Esenyurt'taki bisiklet ve pazar arabası hırsızlığı kamerada VİDEO

"GÜVENLİK KAMERASI TAKTIRDIK, HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Yaşanan hırsızlık anları hakkında konuşan apartman sakini İsa Kaya, “Hırsızlardan bıktık artık. Daha öncede çocuğumun ayakkabıları çalındı ve önlem olsun diye güvenlik kamerası taktırdık. Fakat hiçbir şey değişmedi. Yani resmen gözümüzün içine baka baka binalarımıza girmeye devam ediliyor. Yaklaşık 3 dakika içerisinde bütün katları geziyor. Gözüne kestirdiği çocuk bisikleti ve pazar arabasını alarak kayıplara karışıyor. Bu insanların artık yüzleri de kızarmıyor. Vallahi hırsız o kadar utanmıyor ki resmen kameralara bakarak giriyor apartmana. Ben bahçe katındayım üst katlara çıkarken utanıyorum. Bu adam ise kendi apartmanı gibi geziyor. Zaten vizyonsuz da, kuruşluk şey çalıyor. Hırsızlık yaptığına değmez, 20, 30 TL ederi var aldıklarının."