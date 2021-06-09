Euro
10.4617
-0.18%
Dolar
8.5761
-0.34%
Altın
521.21
-0.48%
Borsa
1.448
0.06%
Bitcoin
296.490
4.53%
EXEN Coin
34.64
-2.99%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Esenyurt'taki bodrum kat yangınında ev sahibi şüpheli bulundu

    4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında kimse zarar görmezken apartmanda yaşayanlar, yangını ev sahibinin çıkarmış olabileceğini söyledi.
    • DHA
    • 09.06.2021 - 12:34
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 12:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'taki bodrum kat yangınında ev sahibi şüpheli bulundu

    İstanbul Esenyurt Örnek Mahallesi 1370. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında, henüz bilinmeyen sebepten saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

    Bodrum katından yükselen dumanları gören çevredekiler, olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

    UFAK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

    İtfaiye ekipleri, bodrum katında bulunan dairede çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, dairede ufak çapta hasar meydana geldi.

    Esenyurt taki bodrum kat yangınında ev sahibi şüpheli bulundu #1

     

    KOMŞULARI EV SAHİBİNİ SUÇLADI

    Apartmanda yaşayanlar, yangını bodrum katındaki dairenin sahibinin çıkardığını iddia etti. Durumu polis ekiplerine bildiren komşuları, ev sahibi kadından şikayetçi oldu.

    İtfaiye ekipleri yangının çıkma nedenini araştırırken, kadının yangın çıktıktan sonra olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

    Esenyurt taki bodrum kat yangınında ev sahibi şüpheli bulundu #2

    "KENDİ YAKMIŞ Kİ EV YANSIN DİYOR"

    Ev sahibi kadının komşusu, "Dumanları gördüm. Aşağıdaki komşular evin yandığını söyledi. Kadının elinde eşyalar vardı. Dönüp bize baktı ve 'Bırakın yansın' dedi gitti. Evi yanan insan koşa koşa gelir. Demek ki kendi yakmış ki ev yansın diyor. Bırakın yansın diyor. Zaten sıkıntıları da vardı." dedi.

    Esenyurt taki bodrum kat yangınında ev sahibi şüpheli bulundu #3

    Esenyurt taki bodrum kat yangınında ev sahibi şüpheli bulundu #4

    Esenyurt taki bodrum kat yangınında ev sahibi şüpheli bulundu #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir