Esenyurt'taki caddede bir ayda 6 kaza meydana geldi

Kazım Karabekir Caddesi üzerinde sıklıkla yaşanan kazalara bir yenisi daha eklendi. Son kazada iki kişi yaralanırken, vatandaşlar bu soruna acil önlem çağrısında bulundu.

Esenyurt'un Kazım Karabekir Caddesi'nde bir ayda fazla sayıda kaza meydana geldi.

Son olarak Çarşamba günü yaşanan kazada, kasisi fark etmeyerek süratli giden otomobil, taksiye çarparak metrelerce sürüklendi.

İKİ KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, olay anı kameralara yansıdı.

BİR AYDA 6 KAZA YAŞANDI

Bölgede bulunan vatandaşlar bu sorun karşısında acil önlem çağrısında bulunurken, son bir ay içerisinde 6 kaza yaşandığını dile getirdi. Bu kazaların 2'sinde ise 3 kişi yaralandı.





"IŞIK YOK TABELA YOK"

Aynı cadde üzerindeki iş yeri sahibi Mehmet Sait Özkan, dükkanının kazadan zarar gördüğünü belirterek, "Günlük, standart kaza oluyor. Başvuru yapıyoruz herhangi bir şey olmuyor. Bir şey değişmiyor. Dün de yine bir tane otomobil takla attı. Sabah saat 04.00 sıralarında biri de dükkanıma girdi. Daha önce de dükkanıma girdiler. Aynı konudan zaten mahkemem var. Burada haftalık standart 5-6 kaza oluyor. Işık yok. Kasis yapılmış. Kasis ne ki, kasiste durmuyorlar. Bir ışık, bir tabela yok. Bir şey yapmıyorlar. Daha önce yaşanan kazalarda canını kaybeden oldu ama değişen hiçbir şey olmadı" şeklinde konuştu.





























