Esenyurt'taki dairede çıkan yangın üst kata sıçradı

DHA
Esenyurt'ta yangın paniği yaşandı.
Yangın, 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Mehterçeşme Mahallesi, 1818. Sokak'ta çıktı.
5 katlı binanın 4. katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın üst kata sıçradı
4. katta başlayan yangın, pencerelerinin alev alması nedeniyle 5. kata sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni, yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.