Esenyurt'taki dairede çıkan yangın üst kata sıçradı 5 katlı binanın 4'üncü katında başlayan yangın pencerenin alev almasıyla üst kata da sıçradı. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

DHA

Esenyurt'ta yangın paniği yaşandı.

Yangın, 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Mehterçeşme Mahallesi, 1818. Sokak'ta çıktı.

5 katlı binanın 4. katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın üst kata sıçradı

4. katta başlayan yangın, pencerelerinin alev alması nedeniyle 5. kata sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni, yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.