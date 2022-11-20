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    Esenyurt'taki dolandırıcı çetesi çökertildi

    Vatandaşları 'yasal takip' bahanesiyle dolandıran çete, ekipler tarafından gözaltına alındı. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 20.11.2022 - 14:21
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    Esenyurt'taki dolandırıcı çetesi çökertildi

    Esenyurt'ta bir grup dolandırıcı, insanları avukatlık bürosundan aradıklarını belirterek “Hakkınızda yasal takip var” diyerek dolandırdı.

    Şikayetler üzerine harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

    Dolandırıcılar gözaltında

    Yapılan çalışmanın ardından Esenyurt'ta belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Sercan A. (23), Mısra Ş. (25), Gizem B. (23), Z.Y. (17), Serkan A. (25) ve T.D. (29) isimli şüphelileri gözaltına aldı.

    İş yerinde yapılan aramalarda nitelikli dolandırıcılık olaylarında kullanılan 10 adet cep telefonu ile 7 adet bilgisayar da ele geçirildi.

    4 kişiye tutuklama

    11 Kasım Cuma günü adliyeye çıkarılan 6 şüpheliden T.D. ve Z.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 kişi ise tutuklandı.

    Esenyurt taki dolandırıcı çetesi çökertildi #1

    Esenyurt taki dolandırıcı çetesi çökertildi #2


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