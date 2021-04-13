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    Esenyurt'taki hırsız, binadan 5 yangın tüpü çaldı

    Bir binaya iki kez gelen şüpheli, her biri 10 kilo ağırlığında olan 5 yangın tüpünü çalarken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
    • DHA
    • 13.04.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 10:54
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    Esenyurt'taki hırsız, binadan 5 yangın tüpü çaldı

    Geçen cuma günü saat 19.30 sıralarında İstanbul Esenyurt'taki Pınar Mahallesi'ndeki bir binanın önüne geldikten sonra rastgele bir evin kapısını çalan şüpheli, kapının açılması üzerine içeri girdi.

    Güvenlik kameraları ile kaydedilen hırsızlık olayında rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, yangın tüplerini alarak binadan ayrıldı.

    Her biri 10 kilo ağırlığındaki tüplerden ilk seferde 3, ikinci seferde 2 tüpü alan şüpheli, kayıplara karıştı.

    "BU İŞE BİR ÇARE BULUNSUN"

    Bina yöneticisi Vahit Aktay, Esenyurt'taki hırsızlardan bıktıklarını belirtirken, "Burası, doğalgazlı bina. Allah korusun bir yangın çıkarsa itfaiye gelene kadar insanlar yanar ölür.  Bu işe bir çare bulunsun." dedi. Aktay, güvenlik kamerası görüntülerini polise teslim ederken, şüphelinin yakalanmasını ve çalınan 5 yangın tüpünün bulunmasını istedi.

    Esenyurt'taki hırsız, binadan 5 yangın tüpü çaldı VİDEO

    Esenyurt taki hırsız, binadan 5 yangın tüpü çaldı #1

    Esenyurt taki hırsız, binadan 5 yangın tüpü çaldı #2

    Esenyurt taki hırsız, binadan 5 yangın tüpü çaldı #3

    Esenyurt taki hırsız, binadan 5 yangın tüpü çaldı #4

    Esenyurt taki hırsız, binadan 5 yangın tüpü çaldı #5

    Esenyurt taki hırsız, binadan 5 yangın tüpü çaldı #6

    Esenyurt taki hırsız, binadan 5 yangın tüpü çaldı #7

    Esenyurt taki hırsız, binadan 5 yangın tüpü çaldı #8

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