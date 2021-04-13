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Esenyurt'taki hırsız, binadan 5 yangın tüpü çaldı

Esenyurt'taki hırsız, binadan 5 yangın tüpü çaldı

Bir binaya iki kez gelen şüpheli, her biri 10 kilo ağırlığında olan 5 yangın tüpünü çalarken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.