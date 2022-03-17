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    Esenyurt'taki hırsız, tabelacıdan 15 bin liralık malzeme çaldı

    Girdikleri tabelacıdan toplam 15 bin lira değerinde malzeme çalan 2 şüpheli, bekçileri görünce kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 09:52
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    Esenyurt'taki hırsız, tabelacıdan 15 bin liralık malzeme çaldı

    8 Mart Salı günü sabah saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir tabelacının kapısının kilidini kıran 2 şüpheli, tabela yapımında kullanılan malzemeleri toplamaya başladı.

    Kablo, yatar, hilti, alet takımı gibi eşyaları ellerine alan şüpheliler, kapıdan çıktıkları an bekçilerle karşılaştı.

    Şüpheliler, çaldıkları eşyalarla kaçıp, kayıplara karıştı.

    HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

    Haber verilmesi üzerine dükkana gelen iş yeri sahibi Server Yılmaz, şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anları ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

     

    "DÜKKANDA HİÇBİR ŞEY BIRAKMAMIŞLAR"

    Yaşanan hırsızlığı anlatan Server Yılmaz, "Burada bir yatarımız vardı. Bunu götürdüler. Baya bir masraf ettik. Piyasa değeri 10 bin lira. Yaklaşık 5 bin lira değeri olan alet takımını götürdüler. 300-400 metre açılmamış kablomuz vardı. Onu da götürdüler. Dükkanda hiçbir şey bırakmamışlar. Bekçi arkadaşlar erken gördü. Tam zamanında müdahale ettiler. Ellerine alabildiklerini çaldılar" dedi.

    Esenyurt taki hırsız, tabelacıdan 15 bin liralık malzeme çaldı #1

    Esenyurt taki hırsız, tabelacıdan 15 bin liralık malzeme çaldı #2

    Esenyurt taki hırsız, tabelacıdan 15 bin liralık malzeme çaldı #3

    Esenyurt taki hırsız, tabelacıdan 15 bin liralık malzeme çaldı #4

    Esenyurt taki hırsız, tabelacıdan 15 bin liralık malzeme çaldı #5


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