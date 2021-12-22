Marketteki ürünleri çantasına atan hırsız, iş yeri sahibi tarafından fark edilince sopayla kovalandı.

İstanbul Esenyurt'ta Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan bir markete gelen bir şahıs, kimsenin görmeyeceği şekilde rafların arkasında eğilerek, sırt çantasına raftan aldığı ürünleri koymaya başladı.

HIRSIZI SOPAYLA KOVALADI

Daha sonra kasaya gelen şahıs, market sahibinin durumdan şüphelenmesiyle fark edildi. Aldığı ürünü rafa bırakıp, tekrar kasaya gelen şahıs, market sahibi tarafından sopayla kovalandı.

"ÇANTANI ARAYACAĞIM" DEDİM, PANİKLEDİ"

Market sahibi Ömer Balta, "Birkaç gündür 3-4 kişi ile geliyorlar. Devamlı arka tarafa geçip, bir şey alma bahanesiyle okul çantasına bir şeyler koyuyor. Şüphelenmiştim. Dün de geldi çikolata aldı, arka taraftan kekleri aldı çantasına koydu. Tam yanıma gelirken 'Çantanı arayacağım' dedim. Panikledi. Çubukla birkaç tane vurdum. Kaçtı gitti. Bu mahallede oturuyorlar" dedi.

Esenyurt'ta hırsızı market sahibi kovaladı VİDEO









