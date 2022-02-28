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    Esenyurt’taki hırsızın evinden 80 çift ayakkabı çıktı

    Apartmandaki ayakkabıları çalan 'Çuvallı' lakaplı kadın, polis ekiplerince yakalanırken, hırsızın evinde yapılan aramada 80 çift çalıntı ayakkabı bulundu.
    • DHA
    • 28.02.2022 - 10:39
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    Esenyurt’taki hırsızın evinden 80 çift ayakkabı çıktı

    İstanbul Esenyurt’ta farklı zamanlarda farklı noktalarda birden fazla apartmana girerek onlarca ayakkabı çalan hırsız, vatandaşları bezdirdi.

    Esenyurt Devriye Amirliği ekiplerince yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonucu hırsızın kimliği tespit edildi.

    ÇUVALINDAN 80 ÇİFT AYAKKABI ÇIKTI

    Çınar Mahallesi’nde ikamet ettiği belirlenen Y.A. isimli kadının evine polis ekipleri baskın yaptı. Adreste yapılan aramalarda çuval çuval ayakkabı bulundu.

    GÖZALTINA ALINDI

    Y.A. gözaltına alınırken çuvallar dolusu ayakkabıları da karakola götürmek üzere polis araçlarına taşıdı.

    Ekipler, 80 çift ayakkabının olduğu çuvalları araçlara sığdırırken zorluk yaşadı.

    'Çuvallı' lakaplı hırsızın geçtiğimiz günlerde ise bir apartmandan ayakkabı çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Esenyurt’taki hırsızın evinden 80 çift ayakkabı çıktı #1

    Esenyurt’taki hırsızın evinden 80 çift ayakkabı çıktı #2

    Esenyurt’taki hırsızın evinden 80 çift ayakkabı çıktı #3

    Esenyurt’taki hırsızın evinden 80 çift ayakkabı çıktı #4

    Esenyurt’taki hırsızın evinden 80 çift ayakkabı çıktı #5


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