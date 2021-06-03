10 günde 5 farklı evi soyan 3 şüpheli, güvenlik kameralarına yansımalarının ardından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan Süleymaniye, Çınar, Osmangazi ve Esenkent Mahallelerinde 10 günde 5 farklı evden hırsızlık yapıldı.

İhbar üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği evlerde parmak izi ile çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ve şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

ADRESLERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin adreslerinin de Esenyurt’ta olduğunu belirleyen polis ekipleri, adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 1’i 18 yaşından küçük olmak üzere 3 şüpheli yakalanarak, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'taki hırsızlar, 10 günde 5 eve girdi ViDEO













