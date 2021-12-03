Tekel bayisinden yaklaşık 200 bin TL değerindeki ürünü çalan hırsızlar, durumu fark eden temizlik işçisinden kaçmaya çalışırken, aracıyla arkadaşlarına çarptı.

İstanbul'daki Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisine otomobil ile gelen 4 kişi, iş yerinin kapısını kırıp, içeri girdi.

TEKELİ SOYDULAR

İçerde bulunan alkollü içecek ve sigaraları boşalttıkları çöp kovasına dolduran şüpheliler, otomobile yüklemeye başladı.

HIRSIZLARI TEMİZLİK ÇALIŞANI KOVALADI

Bu sırada tekel bayinin üst tarafında bulunan plazanın temizlik çalışanı, yaşananları görünce iş yerinin önüne gitti.

Hırsızlarla burun buruna gelen temizlik görevlisi, şüphelileri kovalamaya başladı. Yakalanınca panik yapan şüphelilerden otomobili kullanan, aracı hareket ettirdi.

Esenyurt'taki hırsızlar otomobiliyle arkadaşına çarptı VİDEO



PANİK YAPAN HIRSIZ ARKAŞINA ÇARPTI

Otomobili kullanan hırsız, bir arkadaşına çarptı, diğerini ise kaputun üzerinde yaklaşık 1 kilometre götürdü. Hırsızlar daha sonra gözden kayboldu.

"200 BİN LİRALIK ZARARIM VAR"

İş yerinde yaşanan hırsızlığı anlatan Atakan Çiçekçi, “Emniyetten arkadaşlar beni aradı. Şok geçirdim. Kalktım, dükkana geldim. Görüntü kayıtlarını izledim. Bizim üst tarafımızdaki rezidansta temizlik görevlisi olan arkadaş olaya denk geliyor. 3-4 tane hırsız var. Temizlikçi arkadaş gelip, kar maskeli bir arkadaşın dükkandan çıktığını görünce müdahale ediyor. O sırada bir arbede çıkıyor. Temizlikçi arkadaşın ayağı kayıyor. Hırsızlardan bir tanesi kaçarken kendi arkadaşına vuruyor, kaputun üzerinde o şekilde kaçıyorlar. Allah'tan temizlikçi arkadaşa zarar vermediler. 200 bin liralık bir zararım var. Malı önce kucaklayarak, daha sonra çöp kovasına doldurarak taşıyorlar." dedi.

HIRSIZLAR ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.