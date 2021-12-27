Esenyurt'taki kadın cinayetinin sanığı yakalandı

Parkta yürüyen kadını 15 yerinden bıçaklayarak ölümüne sebep olan Erdal D., Ankara'da yakalanıp İstanbul'a getirildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir park içerisinde yürüyen 31 yaşındaki Meryem Yılmaz, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından 15 yerinden bıçaklanarak katledilmişti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırganın Erdal D. olduğu belirlendi.

KATİLİ ANKARA'DA YAKALANDI

Şüpheli Erdal D., Ankara’da saklandığı evde yakalandı. İstanbul'a getirilen Erdal D., Gayrettepe Asayiş Büro Ekipleri tarafından sorguya alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Esenyurt'ta 15 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti