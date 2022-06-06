Esenyurt'taki kadın kapkaççıların hedefi oldu

Yolda yürüyen kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheliyi sokaktaki vatandaşlar yakaladı. Yaşanan o anlar ise telefon kameraya yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Gökevler Mahallesi'nde çocuğuyla yürüyen Leyle S.'nin cep telefonu çalındı.

DHA'nın haberine göre; telefonu aldıktan sonra kaçan 2 hırsızın peşinden o sırada sokaktakiler koşmaya başladı.

Hırsızı vatandaşlar yakaladı

Hafif ticari aracın sürücüsü, kendisine doğru gelen kapkaççıyı tutarken, diğer şüpheli de vatandaşlar tarafından yakalandı.

Gözaltına alındı

Durum polis ekiplerine bildirdi. M.Ö. ve R.A. gözaltına alındı. Çalınan cep telefonu kadına iade edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

"Kaçmaya başladılar, biz de peşlerinden gittik"

Olayın görgü tanığı Seyfi Akbudak, "Sabah saatlerinde bir kadının cep telefonunu çaldılar. Kaçmaya başladılar. Biz de peşlerinden gittik. Kırmızı bir araç onları kovalıyordu. Kadının yanında 2-3 yaşlarında çocuk vardı. Polisleri çağırdık. Geldiler, alıp götürdüler" dedi.

















