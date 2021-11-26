Esenyurt'taki kadın öfkesini eşinin arabasından çıkardı

Eşi tarafından darbedilen kadın, yerden aldığı taşla dakikalarca kocasının arabasına zarar verirken görüntülendi.

İstanbul Esenyurt'un Yeşilkent Mahallesi’nde yaşanan olayda iddialara göre eşi tarafından darp edilen bir kadın, sinir krizi geçirerek kocasının arabasına saldırdı.

Eşinin uzaklaşmasını fırsat bilen kadın, yerden aldığı taş ile dakikalarca park halindeki arabaya zarar verdi.

POLİSİ ARAYIN KARIŞMAYIN DEDİ

Çevredeki vatandaşların duruma müdahale etmesi üzerine kadın, "Polisi arayın, sakın siz karışmayın" diyerek tepki gösterdi.

Bir süre sonra öfkesinin azalmasıyla kadın olay yerinden uzaklaştı.

Kadının saldırdığı araba çekici yardımı ile kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"EŞİNDEN DAYAK YEMİŞ"

Olay anlarını anlatan esnaf Bülent Erdal, “Kadın geldi, 'Polis çağırın' dedi. Polis gelmeden önce kadını zaten sakinleştiremedik. Polisi aradık. Dayak yemişti herhalde. Araca taşlar fırlatmaya başladı. Sakinleştiremedik, durmadı. Ondan sonra polis ekiplerini çağırdık. Durdurmaya çalıştık ama durmadı.

"ARACA SALDIRMAYA BAŞLADI"

Arabanın arka camına, ön camına, kaputuna, aynalarına her tarafına taşlarla vurmaya başladı. Biz araya girmeye çalıştığımızda, 'Polisi arayın' dedi. Meğerse eşiymiş. Eşinden dayak yemiş. Araçtan indi, köpeğini aldı diğer tarafa doğru gitti. Eşi gidince, araca saldırmaya başladı" dedi.



