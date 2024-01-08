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Esenyurt'taki minibüste akılalmaz anlar: Şoför öfkelendi, yolcu çocuğuyla yere düştü...

Esenyurt'taki minibüste akılalmaz anlar: Şoför öfkelendi, yolcu çocuğuyla yere düştü... Çocukları ile minibüse binen yabancı uyruklu kadın, bir süre sonra yanlış araca bindiğini fark ederek inmek istedi. Ücret ödemeden inmek istediği için sinirlenen sürücünün bu durum karşısında kapıyı açmayıp, bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu araç içinde yere düştü.