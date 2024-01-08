İstanbul Esenyurt'ta akılalmaz bir olay yaşandı.
İddiaya göre yabancı uyruklu kadın, çocukları ile 34 TMF 87 plakalı minibüse binip Esenyurt Dereyolu mevkiinde ineceğini söyledi.
Sürücü o yolcuyu aracına aldı. Bir süre sonra minibüsün Dereyolu'ndan geçmediğini anlamasıyla kadın, çocuklarıyla inmek istedi.
Kadın çocuğuyla yere düştü
Ücretini alamayan sürücü, bu duruma sinirlenip kapıyı kapattı. Kadın araca vurmaya başlarken şoförün bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu yere düştü.
Şoför "indirmeyeceğim" dedi
Yere düşen kadın bağırmaya başlarken duruma diğer yolcular da tepki gösterdi.
Sürücü ile kadın arasında tartışma çıkarken şoför, kadını indirmeyeceğini ve son durağa kadar götüreceğini söyledi.
O anlar kamerada
Yaşanan o anlar ise başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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