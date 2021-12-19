Yaşlı bir kadın, girdiği ucuzluk pazarından terlik ve çöp kovasını çalarak, gözden kayboldu. Yaşanan olay sonrası dükkan sahibi "istese verirdim" dedi.

İstanbul Esenyurt'ta, Selahattin Eyyübi Mahallesi, Fikri Sönmez Caddesi üzerinde bulunan bir ucuzluk pazarında, yaşlı bir kadın müşteri kılığında dükkana girerek terlik ve çöp kovası çaldı.

Ucuzluk pazarının güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yaşlı kadının eşyaları aldıktan sonra dükkandan çıkararak gözden kaybolduğu görüldü.

"İHTİYACIM VAR DESEYDİ, VERİRDİM"

Durumu güvenlik kamerasında izleyerek fark ettiğini söyleyen dükkan sahibi Mücahit Memur, "Yaklaşık 13.00 civarıydı ve kasadaydım, müşteriye bakıyordum. Dışarıdan birinin malzeme aldığını fark ettim ama emin olamadım. Müşteri olduğunu düşündüm. Güvenlik kamerasına baktığımda ise kadının çantasından poşet çıkararak terlik, çöp kovası koyduğunu ve çıkıp gittiğini gördüm. Peşinden gittim ancak yetişemedim. 'İhtiyacım var' deseydi verirdim. Ev ihtiyacı sonuçta, dün de kalem çalmaya çalışan bir çocuk yakalamıştım. Ona da ihtiyacı olduğunu söylese vereceğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

Olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerini polise verdiğini söyleyen dükkan sahibi Memur, şikayetçi olmayı düşündüğünü söyledi.

Esenyurt'taki pazardan terlik ve çöp kovasını çaldı VİDEO