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    Esenyurt'taki pizza hırsızlığı kamerada

    Sipariş üzerine adrese yönelen moto kurye, pizza teslimi için apartmana girdiği sırada, bir şahıs kurye çantasının içinde kalan pizzaları alıp kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 09:54
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    Esenyurt'taki pizza hırsızlığı kamerada

    Esenyurt Talatpaşa Mahallesinde pizza siparişi alan moto kurye, yola çıktı.

    Apartmanın önüne aracını park eden moto kurye, yemeği teslim etmek için binaya girdi.

    O sırada kimliği belirsiz şahıs, yavaşça motosiklete yaklaştı.

    PİZZAYI ALIP KAÇTI

    Bir süre sokakta yürüyen hırsız, etrafı kontrol ettikten sonra kurye çantasının içindeki iki kutu pizzayı alarak kayıplara karıştı.

    Aracına geri dönen kurye, motosikletine bindiğinde pizzalarının çalındığını anlayınca büyük bir şok yaşadı.

    O ANLAR KAMERADA

    Hırsızın pizzaları rahat bir şekilde alması dikkat çekerken, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Esenyurt'taki pizza hırsızlığı kamerada VİDEO

    Esenyurt taki pizza hırsızlığı kamerada #1


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