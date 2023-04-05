Esenyurt'taki sanayi sitesinde kimyasal reaksiyon 11 işçiyi zehirledi Elektronik kart üretimi yapan fabrikada, kimyasal reaksiyon sonucu yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri fabrikada hava tahliyesi yaptı.

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir fabrikada zehirlenme vakası yaşandı.

Elektronik kart üretimi yapan bir fabrikada, yanlış işlem sonucunda kimyasal maddeler reaksiyona girdi.

11 kişiyi zehirledi

Ortaya çıkan gaz fabrikada çalışan 11 işçinin zehirlenmesine yol açarken, durum yetkililere bildirildi.

Kısa sürede olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, işçiler fabrikadan tahliye edildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Zehirlenen vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri fabrikada hava tahliyesi yaptı.

Yaşanan olayı anlatan Alper Saygın, “Elektronik parça üretimi yapılan bir fabrikada kimyasal reaksiyon sonucunda zehirlenenler olmuş. Sağlık ekipleri zehirlenenleri hastaneye kaldırdı.” dedi.

Sağlık durumları iyi

Yakınlardaki iş yerleri de tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekipler, olay yerinde süren yaklaşık 1 saatlik çalışmalarını tamamladı. Hastaneye sevk edilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"2-3 dakikada herkes çıktı"

Aynı iş yerinde farklı bölümde çalışan Revziye Eyüpoğlu, "Haberimiz yok çıkın deyince biz çıktık. Kokuyu bile duymadık zaten olay olunca çıktık. Hiç kimse de zarar görmedi. Pvc kart yapıyoruz. Biz kimyadan anlamayız herkesin bir bölümü var. Hepimiz çıktık, 2-3 dakikada herkes çıktı. 180 kişi falanız." dedi.