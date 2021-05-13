Park halinde olan minibüste yüklü yaklaşık 90 bin TL değerindeki tekstil ve bujiteri ürünleri, otomobille gelen 3 kişi tarafından çalınırken, hırsızlık anı kameraya yansıdı.

29 Nisan Perşembe günü İstanbul Esenyurt'taki Akevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede akşam saatlerinde otomobille siteye giriş yapan biri kadın 3 kişi, park halindeki minibüsün karşısına park etti.

Bir süre sonra otomobilden inen şüpheliler, minibüsün içindeki tekstil ve bijuteri ürünlerini kendi araçlarına doldurup, kaçtı.

HIRSIZLARDAN BİRİ SİTE SAKİNİ ÇIKTI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Esenyurt'taki sitenin otoparktaki minibüsten hırsızlık yaptılar VİDEO

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Hırsızlık yapan kadın şüpheli C.G ile H.B., R.B. isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.B.'nin site sakini olduğu ve hırsızlığı organize ettiği ortaya çıkarken, çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

H.B. isimli şüphelinin evinde yapılan aramalarda da uyuşturucu bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.









