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    Esenyurt'taki teknolojik alet hırsızı kamerada

    Girdiği evlerden oyun konsolu, televizyon, tablet ve cep telefonu çalan kadın son işinin ardından polis tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 16:51
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    Esenyurt'taki teknolojik alet hırsızı kamerada

    İstanbul Esenyurt'taki Balıkyolu Mahallesi 470. Sokak'ta bulunan Filistin uyruklu F.A.’ya ait evde hırsızlık yaşandı.

    F.A.’ya ait evin boş olduğunu fark eden bir şüpheli, elini kolunu sallayarak apartmana girip evin kapısını açmaya çalıştı.

    POLİSE HABER VERDİ

    Kısa bir zorlamanın ardından içeriye giren hırsız, evde bulunan televizyon, oyun konsolu ve tableti çalarak olay yerinden uzaklaştı. Evine döndüğünde eşyalarının çalındığını fark F.A., durumu polise bildirdi.

    Esenyurt'taki teknolojik alet hırsızı kamerada VİDEO


    Esenyurt taki teknolojik alet hırsızı kamerada #1

    KAMERALAR İNCELENDİ

    Olay yerine gelen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek için apartman ve sokaktaki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

    HIRSIZ KADIN ÇIKTI

    Çevrede bulunan kamera kayıtlarının 48 saatlik kısmını inceleyen ekipler, zanlının geliş ve kaçış güzergahını tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüphelinin O.B isimli kadın şahıs olduğu belirlendi.

    Esenyurt taki teknolojik alet hırsızı kamerada #2

    APARTMANDAN KAÇIŞI KAMERADA

    Kimlik tespitinin ardından kadın şüphelinin adresini bulan polis ekipleri baskın düzenledi. Yapılan baskında O.B., asayiş ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Şüpheli kadının evinde yapılan aramalarda ise F.A.’nın evinden çaldığı eşyaların yanı sıra çok sayıda cep telefonu ve nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan O.B., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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