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Esenyurt'taki telefon hırsızlığı kamerada

Esenyurt'taki telefon hırsızlığı kamerada Bir AVM'de yemek almak için sıra bekleyen şahıs, kasa bölümünde duran telefonu çaldı. O anlarda telefon ile konuşuyormuş gibi yapan hırsız, saniyeler sonra yemeğini alarak kayıplara karıştı.