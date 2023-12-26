İHA
İstanbul Esenyurt'ta ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.
Bir AVM'nin yemek katında yaşanan olayda, iddiaya göre bir şahıs, telefonla konuşuyormuş gibi yapmaya başladı.
Fırsattan faydalanıp telefonu çaldı
Bu hareketle hırsız, kasada duran telefonu gözüne kestirdi.
Çalışanların arkasını dönmesini fırsat bilen hırsız, saniyeler içerisinde telefonu çalarak konuşmasına devam etti.
Hırsızlık anı kamerada
Kısa süre sonra hazırlanan yemeğini de alan şahıs kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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