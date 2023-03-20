Esenyurt'taki trafik magandası, hasta taşıyan ambulansa yol vermedi

Acil hasta taşıyan ambulanslar, trafik magandaları nedeniyle problem yaşıyor.
Konunun bir örneği daha Esenyurt'tan geldi.
Olay, Haramidere TEM Bağlantı Yolu’nda yaşandı.
Ambulansa yol vermedi
Sirenleri açık şekilde hasta taşıyan bir ambulans, hastaneye yetişmeye çalışırken bir sürücü sol şeride geçerek yol vermedi.
Dakikalar boyunca sol şeritte ambulansın önünde ilerleyen trafik magandası, kameraya yansıdı.
Uzun bir süre aynı şekilde yol alan araç, daha sonrasında sağ şeride geçerek ambulansın önünü açtı.
Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.