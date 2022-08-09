Esenyurt'ta yakalanan hırsızlar, kavga çıkardı

Züccaciye dükkanının mallarını çalarken iş yeri sahibine yakalanan hırsızlar, yakalanınca kavga çıkarmaya kalktı. Tehdit edilen iş yeri sahibi, şüphelilerin gitmesine izin verdi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Mehterçeşme Mahallesi’nde, 6 Ağustos’ta, biri kadın 3 şüpheli, kamyonetle geldikleri züccaciye dükkanının dışarıda bulunan döşeklerini araca yüklerken komşu iş yeri sahiplerine yakalandı.

Kendi malları gibi yükleme yapan şüphelileri görünce dışarı çıkan şahıslar, hırsızlara engel olmak istedi.

Hırsızlık şüphelileri ile mal sahibi arasında tartışma çıktı.

Mal sahibinin üzerine yürüdüler

DHA’nın haberine göre; mal sahibinin üzerine yürüyen şüpheliler, kamyona binip gitmek istedi. Çevredekilerin de yardımıyla çalınan ürünleri geri alan mal sahibi, şüphelilerin gitmesine izin verdi. İş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

“Bu ilk sefer değil, hep oluyor”

Hırsızlığı fark edip müdahale eden İbrahim Yıldırım, "Kamyonetle buraya geldiler. Kasa tarafını buraya doğru çevirdi. İçeride de bir tane çocuk var. Çocuk malları patır patır içeriye atmaya başladı. Ben de görünce müdahale ettim. Malları ellerinden aldık. Bu ilk sefer değil, hep oluyor." ifadelerini kullandı.

“Yakaladığımız takdirde can güvenliğimiz ile tehdit ediliyoruz”

Hırsızlık girişiminin olduğu iş yerinin sahibi Mahmut Gürbüz, "Esenyurt'ta 3-4 mağazamız var. Sürekli hırsızlarla karşı karşıyayız. Yakaladığımız takdirde can güvenliğimiz ile tehdit ediliyoruz. Bıçak çekiyorlar. Ben burada 6 yıldır esnafım, aracımı hiçbir zaman böyle yanaştırıp böyle mal yüklemedim.

“Benim elemanlarıma bıçak ve sopa gösteriyorlar”

Adamlar gönül rahatlığı ile mallarımı yüklemeye başlamışlar. Yakaladığımız zaman da benim elemanlarıma bıçak ve sopa gösteriyorlar. O gün personelimiz yakalamamış olsa, bütün mallarımızı götürürlerdi." dedi.