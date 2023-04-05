Eşini öldürüp paylaşım yapan kocanın savunması: Korkutmak istedim Eşi Ayşe Korur'u av tüfeğiyle öldürüp, sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak aldatıldığı için cinayeti işlediğini belirten Gencay Korur, amacının eşini korkutmak olduğunu söyledi.

DHA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Ayşe Korur, uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı 2 çocuğunun babası 17 yıllık eşi Gencay Korur'u bir yıl önce terk edip, Ezine ilçesindeki baba evine dönerek, boşanma davası açtı.

Düğünlerde çalgıcılık yapan Gencay Korur, geçen 9 Ağustos'ta saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti.

Öldürüp paylaşım yaptı: Gururlu hissediyor

Gencay Korur, burada yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini öldürüp, kaçtı.

Sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Korur, polis tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandı.

İfadesinde, "Olay günü eşimin yaşadığı ailesinin evine gittiğimde eşimi dışarıda telefon ile konuşurken gördüm. Cilveli şekilde konuştuğunu duyunca sinirlenerek av tüfeğini sakladığım yerden aldım. Eşimi takip ederek evin içerisine girip kendisine ateş ettim" diyen Korur, tutuklandı.

Davanın ilk duruşması yapıldı

Korur hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Çanakkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Gencay Korur, tanık ve sanık yakınları katıldı. Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri ve bazı kadın dernekleri de salonda katılımcı olarak hazır bulundu.

"Öldürmek niyetim yoktu"

Duruşmadaki savunmasında suçunu kabul eden Gencay Korur, cinayetten önce eşi Ayşe Korur'un kendisini birçok kez aldattığını ileri sürüp, cinayet gününü anlattı. Korur ifadesinde, "2 kız çocuğumuz var. Ayşe Korur ile birbirimizi severek, evlendik. Evet, eşimi öldürdüm, kabul ediyorum. İnternetten 1700 TL'ye tüfek aldım. Daha önceden Ezine'ye gelirken sürekli olarak tüfeği kayınvalidemin bahçesindeki hurda araca saklıyordum. Bu defa eve geldiğimde tüfeği yine hurda araca koyacakken eşimin dışarıda tek başına sandalyede otururken gördüm.

Eşim telefonla konuşuyordu. Tüfeği yanıma alıp, otların içerisinde gizlenerek eşimin telefon konuşmasını dinlemeye başladım. Eşim telefonla başka adamlarla konuşuyordu. Otlardan çıkan ses nedeniyle eşim beni fark edince korktu. 'Korkma' dedim. Bunun üzerine bana, 'Adamlarla konuşuyorum bunları biliyorsun niye geliyorsun' diye karşılık verdi.

Ona kızımı başkalarına satacağının doğru olup olmadığını sordum. Eve giderken arkasını dönüp bana küfrettikten sonra içeri girdi. Kendimi tutamayıp, evin içine pencereden ateş ettim. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu, sadece korkutmak istedim. Bir hedef gözetmedim. Daha sonra evin içine baktığımda eşimin alnından kan geldiğini gördüm" dedi.

"Kızımın özel bölgelerine işkence yapıyordu"

Mahkemede tanık olarak dinlenen Ayşe Korur'un babası Cahit Hamal, sanık Korur hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen 3 kez evine geldiğini belirtip, "Hüngür hüngür ağladı. Kızımla barışmak istediğini söyledi. Ben de verdim kızımı. Kızımın göğsünü, yanaklarını sigarayla yakmış. Kızımı işe götürüp, insan içinde dövüyordu. Kızımın özel bölgelerine işkence yapıyordu.

Kızım bizimle tek göz odada yaşıyordu. Sanığın iddiaları doğru olsa kızım neden bizimle yaşasın. Sanık, esrar kullanıyor, satıyor. Kızım çalışıyordu, aldığı parayı ona veriyordu. Kendisi internetten balon alıp, satıyordu. Kızımın aldığı beyaz eşyaları kaçırdı. Kızım hastalıktan bayılıyordu. Kış aylarında kızımı annesiyle soğuk suyla yıkayıp, tecavüz etmiştir" dedi.

"Çocuğum kucağımda öldü"

Mahkemede tanık olarak dinlenen Ayşe Korur'un annesi Birsel Hamal da "Çocuğum evimde, kucağımda öldü. Kanlar içindeydi. Sanığın kızımla ilgili iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum. Çocuğuma iftira atmaktadır. Davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu.

Avukat müebbet hapis istedi

Tanıkların dinlenmesinin ardından şikayetçi Hamal çiftinin avukatı Ahmet Erzi, tutuklu sanık Gencay Korur'un en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması talep etti.

Mahkeme heyeti, tarafların dinlenmesinin ardından Korur'un tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"Sanığın tutukluluk hali devam etmektedir"

Duruşma sonunda açıklama yapan Hamal çiftinin avukatı Ahmet Erzi, "Bugün boşanmak üzere olduğu eşi tarafından vahşice katledilen Ayşe Korur cinayetinin ilk duruşmasına katıldık. Sanık her ne kadar birtakım asılsız ithamlarda bulunmuşsa da namus cinayeti adı altında, suçtan kurtulmaya yönelik birtakım indirimler almaya yönelik beyanlarda bulunsa da tüm bu hususlar çürütülmüştür.

Sanığın tutukluluk hali devam etmektedir. Sanığın en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah adalet yerini bulacaktır. Ayşe Korur'un kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" dedi.