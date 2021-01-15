Eşini ve çocuğunu kaynar su ile yaktığı öne sürülen koca gözaltına alınıp serbest bırakılırken, yaralı kadın hastanede tedaviye alındı.

Show TV'nin haberine göre; Konya'da yaşayan 23 yaşındaki Rukiye Ay, çocuğu ile kahvaltı yaparken eşinin bir anda yanına gelerek ketılda bulunan kaynar suyu sırtına döktüğünü iddia etti.

"ÇOCUĞUMU DA YAKTI"

Bunun üzerine kaçmaya çalıştığını belirten Ay, "Ben kaçmaya başlayınca, hem beni hem de çocuğumu yaktı." dedi.

Eşinin ve çocuğunun üzerine kaynar su döktü

DARBEDİLİNCE KOMŞUSUNA SIĞINDI

Daha sonra saçından sürüklenerek banyoya götürüldüğünü anlatan Ay, can havliyle çocuğunu alıp komşusuna sığındığını söyledi.

CANİ KOCA SERBEST KALDI

Ay, yaşanan olayın ardından şikayetçi olurken; eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ay'ın avukatı ise karara itiraz edeceklerini belirtti.

"BEN ACI ÇEKERKEN O DIŞARIDA GEZİYOR"

Gözyaşlarına hakim olamayan Ay da "Ben bu şekilde burada acı çekerken o elini kolunu sallayarak dışarıda gezebiliyor. Ben hakkımın savunulmasını istiyorum." diye konuştu.