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    Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek’e 6 bin lira adli para cezası

    Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle 6 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
    • 15.09.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 16:16
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    Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek’e 6 bin lira adli para cezası

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22’nci dönem Milletvekili Berhan Şimşek’in, katıldığı bir televizyon programında "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle yargılandığı dava karara bağlandı.

    İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, müşteki İçişleri Bakanlığı’nın avukatı ile sanık Şimşek’in avukatı hazır bulundu.

    Mütalaada 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi

    Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, ‘militan’ kelimesinin ’yasa dışı yollarla mücadele eden, savaşan ve bir siyasal örgütün etkin üyesi’ olması anlamını taşıdığını; valiler, kaymakamlar ve yargıçlara ‘militan’ denmesinin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve devletin yargı organlarının illegal bir idari örgütlenme olarak algılanmasına sebebiyet verdiğini belirtti.

    Mütalaada, sanığın ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

    Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek’e 6 bin lira adli para cezası ViDEO ARŞiV

    6 bin lira para cezasına çarptırıldı

    Alınan savunmaların ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Berhan Şimşek’i önce ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

    Mahkeme, daha sonra ise 6 ay hapis kararını para cezasına çevirerek, sanığın 6 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

    Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek’e 6 bin lira adli para cezası #1


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