Beşiktaşlı eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na trafikte öldüresiye saldırı...
Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, dün saat 16.30 sıralarında Kadıköy'de trafikte yol verme tartışması yaşadı.
Oktay Derelioğlu'nun sürdüğü araç, bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı.
Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban, Derelioğlu çiftinin aracının önünü kesti.
Araçtan inip bir anda saldırmaya başladılar: Çevredekiler araya girdi
Araçtan inen saldırganlar, bir anda Derelioğlu çiftine saldırmaya başladı.
Neye uğradığını şaşıran Derelioğlu çifti saldırganları yatıştırmaya çalışsa da magandalar çifti tartaklamaya devam etti.
Aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Oktay Derelioğlu'nu kurtarmaya çalışan Başak Derelioğlu, çevreden geçen vatandaşlardan yardım istedi.
Kolu çıktı, ameliyata alındı: Saldırganlar gözaltına alındı
Öte yandan Oktay Derelioğlu, aldığı darbeler sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Oktay Derelioğlu'nun kolunun çıktığı ve ameliyata alındığı öğrenildi.
Polis, şikayet üzerine Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban'ı gözaltına aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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