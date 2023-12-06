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Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi trafikte saldırıya uğradı

Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi trafikte saldırıya uğradı Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, trafikte ilerledikleri sırada yol tartışması yaşadıkları grubun saldırısına uğradı. Oktay Derelioğlu darbedilirken polis iki kişiyi gözaltına aldı.