Eski icra müdürünün beraat kararını, Yargıtay bozdu

Kocaeli Adliyesi eski İcra Müdürü Zafer Neval Yastıoğlu’na evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan açılan davada alınan beraat kararı, Yargıtay tarafından bozuldu.

Kocaeli Adliyesi eski İcra Müdürü Zafer Neval Yastıoğlu hakkında resmi mercileri kullanarak ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘dolandırıcılık’ suçundan açılan davada, 29 Aralık 2014 tarihinde beraat kararı verilmişti.

İddiaya göre Yastıoğlu, öz kardeşi Muhammet Çağlayan’a 34 bin TL borç verdi.

Sahte senedi icraya koydu

Borcunu tahsil edemeyince sahte bir senet düzenleyen Yastıoğlu, senedi icraya koydu.

Kardeşi Muhammet Çağlayan ise senette bulunan imzanın kendisine ait olmadığını söyleyerek, Neval Yastıoğlu hakkında ‘sahte belge ile dolandırıcılık’ suçundan dava açtı.

Yargıtay, kararı bozdu

2014 yılında beraat eden Zafer Neval Yastıoğlu hakkındaki karar, Yargıtay tarafından bozuldu.

Kararın bozulmasının ardından tekrar dava açıldı.

İlk duruşma görüldü

Davanın ilk duruşması, Kocaeli Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü.

Duruşmaya sanık Zafer Neval Yastıoğlu, sağlık durumu sebebiyle katılmazken; tarafların avukatları katılım gösterdi.

“İlk kararda direnilmesini talep ediyoruz”

İHA’nın haberine göre sanık avukatı savunmasında, “Sahte olduğu iddia edilen bonodaki paraya ihtiyacımız yoktur. Biz bu işin içinden gelen insanlarız. Sahte olan bir bonoyu takibe almamız beklenemez. Bu sebeple ilk kararda direnilmesini talep ediyoruz.” dedi.

Davacı avukatı: Mahkum edilsin

Davacı avukatı ise “Sanığın kamu kurum ve kuruluşları araç yapılarak nitelikli dolandırıcılık suçundan ve resmi evrakta sahtecilik suçundan mahkum edilmesine ve vekalet ücretinin karşılanmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.

İleri bir tarihe ertelendi

Mahkeme heyeti, sanığın bir dahaki duruşmaya getirilerek, savunmasının alınmasına karar verdi.

Dava ileri bir tarihe ertelendi.