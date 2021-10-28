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- Eski milletvekilinin oğlunu öldüren şahıs Sakarya'da yakalandı
Eski milletvekilinin oğlunu öldüren şahıs Sakarya'da yakalandı
Polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı araştırmalarda, 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisinin adresi belirlendi.
- DHA
- 28.10.2021 - 11:25
- Güncelleme : 28.10.2021 - 11:39
1991 yılında dönemin SHP İzmir Milletvekili olan Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör, Meclis lojmanında öldürüldü.
Olayla ilgisi olduğu tespit edilen Abdullah G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ
37 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, kısa süre önce tutuklu bulunduğu cezaevinden firar etti.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlatarak cezaevi firarisinin adresini belirledi.
EKİPLER OPERASYON DÜZENLEDİ
Saklandığı eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, şahsı evden çıktığı esnada başarıyla yakaladı.
Adliyeye sevk edilen Abdullah G., tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.