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    Eski milletvekilinin oğlunu öldüren şahıs Sakarya'da yakalandı

    Polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı araştırmalarda, 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisinin adresi belirlendi.
    • DHA
    • 28.10.2021 - 11:25
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 11:39
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    Eski milletvekilinin oğlunu öldüren şahıs Sakarya'da yakalandı

    1991 yılında dönemin SHP İzmir Milletvekili olan Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör, Meclis lojmanında öldürüldü.

    Olayla ilgisi olduğu tespit edilen Abdullah G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

    37 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, kısa süre önce tutuklu bulunduğu cezaevinden firar etti.

    Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlatarak cezaevi firarisinin adresini belirledi.

    EKİPLER OPERASYON DÜZENLEDİ

    Saklandığı eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, şahsı evden çıktığı esnada başarıyla yakaladı.

    Adliyeye sevk edilen Abdullah G., tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

    Eski milletvekilinin oğlunu öldüren şahıs Sakarya da yakalandı #1

    Eski milletvekilinin oğlunu öldüren şahıs Sakarya da yakalandı #2

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